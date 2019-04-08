- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- В «ДНР» осудили «шпиона»17:07
«Полный беспредел, мы тут выживаем»: что происходит в школах Луганска
В школах захваченного гибридной армией РФ Луганска не хватает учителей, а замены уроков оккупанты перестали оплачивать.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в городе.
"Мы тут выживаем, очень тяжело, над людьми просто издеваются. В школах Луганска - полный беспредел! Много учителей болеют, не выдерживают нагрузки, попадают в больницу в обморочном состоянии, замены не оплачиваются", - отметил один из преподавателей Александр, чье имя изменено в целях безопасности.
По его словам, в итоге уроки не проводятся вообще. "И дети идут к третьему, четвертому уроку. Образование в Луганске поползло вниз", - считает учитель.
Другой собеседник добавил, что 20-30% учителей в старшем звене по состоянию на 8 апреля болеют.
"И их никто не заменяет. Люди на последнем издыхании, у них нет сил вообще, кадров нет, а молодежь не идет в школу работать", - объяснил он.
Источник добавил, что в среднем зарплата учителя составляет примерно 7-8 тысяч рублей (3,5-4 тысячи гривен, - ред.).
"Ранее хоть замены оплачивались, было выгодно, потому что дополнительный заработок шел, какую-то копейку зарабатывал, а сейчас этого просто нет", - уточнил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Луганск, школа, ЛНР
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
- Боевики «ДНР» запрещают работникам школ говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ
- На вопросы отвечает юрист. Часть 28
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- Выпускников школ призывают поскорее определиться с будущим
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона18:14
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»