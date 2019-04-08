"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город

08.04.2019 18:48

​Жители оккупированного Луганска откровенно рассказали о том, в какую нищету вогнали их российские оккупанты за 5 последних лет с момента оккупации.

Издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники сообщило, что сейчас происходит в захваченном городе в сфере образования.

Люди жалуются, что в образовании происходит настоящее развал, который все больше напоминает анархию. При этом учительский оклад составляет около 7-8 тысяч рублей, что в переводе на украинские деньги - 3,5-4 тысячи гривен.

Другой собеседник издания отметил, около 30% учителей старших классов по состоянию на начало апреля болеют. СМИ напоминают, что РФ оккупировала украинский регион в 2014 году, однако вместо обещанного улучшения жизни регион охватила разруха и настоящая нищета.



Источник: www.dialog.ua