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"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город

08.04.2019 18:48
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"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город

​Жители оккупированного Луганска откровенно рассказали о том, в какую нищету вогнали их российские оккупанты за 5 последних лет с момента оккупации.

Издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники сообщило, что сейчас происходит в захваченном городе в сфере образования.

Люди жалуются, что в образовании происходит настоящее развал, который все больше напоминает анархию. При этом учительский оклад составляет около 7-8 тысяч рублей, что в переводе на украинские деньги - 3,5-4 тысячи гривен.

Другой собеседник издания отметил, около 30% учителей старших классов по состоянию на начало апреля болеют. СМИ напоминают, что РФ оккупировала украинский регион в 2014 году, однако вместо обещанного улучшения жизни регион охватила разруха и настоящая нищета.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, боевики
 
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