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"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город
Жители оккупированного Луганска откровенно рассказали о том, в какую нищету вогнали их российские оккупанты за 5 последних лет с момента оккупации.
Издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники сообщило, что сейчас происходит в захваченном городе в сфере образования.
Люди жалуются, что в образовании происходит настоящее развал, который все больше напоминает анархию. При этом учительский оклад составляет около 7-8 тысяч рублей, что в переводе на украинские деньги - 3,5-4 тысячи гривен.
Другой собеседник издания отметил, около 30% учителей старших классов по состоянию на начало апреля болеют. СМИ напоминают, что РФ оккупировала украинский регион в 2014 году, однако вместо обещанного улучшения жизни регион охватила разруха и настоящая нищета.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, боевики
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- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
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- Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры18:47
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
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