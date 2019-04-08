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Только с родителями: В Донецке обсуждают выдачу «паспортов» 14-летним
В неподконтрольном украинским властям Донецке «паспорт ДНР» оформить 14-летние дети могут только с родителями. При этом в «паспортных столах» сохраняются огромные очереди. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Так, согласно «указу», подписанному «главой ДНР» Денисом Пушилиным, «паспорт обязаны иметь все граждане ДНР, достигшие возраста 14 лет и постоянно проживающие на территории ДНР».
Жители Донецка отмечают, что получение «документа» связано с рядом сложностей, в числе которых необходимость прийти с родителями и огромные очереди.
«Коллеге на работу позвонила дочь-школьница, говорит, нужно срочно ехать и получать паспорт с родителями, или оформлять, мы не поняли. Девочке 15. Кто что знает по срокам, зачем родители, о штрафах», – пишет Галина.
Дончане проясняют ситуацию, делясь информацией:
- Наташа: «Просто начат прием документов на оформление паспорта детям с 14-ти лет… А у нас умеют из ничего создать панику, паспортные еще не могут разгрести последствия слухов о российском гражданстве, а сейчас им еще и детвору подкинули»;
- Ирина Ж.: «При поступлении в вузы требуют от детей паспорт ДНР»;
- Ирина Г.: «Несовершеннолетние подают документы только с родителями»;
- Яна: «В паспортном с прошлой недели 14-летние уже были... При всем желании, наши паспортные столы по районам не справятся! В день принимают около 20 человек, а очередь с утра человек 50-60… Я не достоялась – плюнула, ушла, а дите (старше 14 лет) оставила – сказали с мамой приходить. С учетом, что я заняла очередь в 5:50 – была 18-я – оставила ее там, и она зашла в кабинет в 15:40. Сказали, иди, девочка, домой, приходи еще раз»;
- Галина: «Для детей будут отдельные очереди, интересно?»;
- Нюта: «А вот этого никто не обещал. Приказ подписанный есть о выдаче паспорта с 14 лет, а об отдельных очередях нет»;
- Людмила: «Чтобы сдать документы на паспорт ДНР, 4 раза отстаивала очередь. На человека уходит полчаса. До перерыва 8 человек, а после перерыва еще меньше, так как последние заходят в 16:00. Так я приходила со всеми готовыми документами, а были люди, которые 6-7-й раз отстаивали очередь. Копии документов должны быть яркими, и по этой причине народ отправляли копии переделывать. Фотки нельзя самому разрезать поштучно. Я пишу о Ворошиловском паспортном».
Теги: Донецк, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
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