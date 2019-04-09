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Архив - Донецкая область

"Черные" сутки на Донбассе: ВСУ заставили оккупантов РФ считать "200-х", отомстив за смерть побратима

09.04.2019 11:12
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"Черные" сутки на Донбассе: ВСУ заставили оккупантов РФ считать "200-х", отомстив за смерть побратима

Пресс-центр ООС обнародовал информацию о летальных и санитарных потерях ВС Украины на временно оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки 8 апреля боевики "Л/ДНР" 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом применяя запрещенное вооружение, передает "Диалог.UA".

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и "Север" оккупанты РФ актвино вели огонь по защитникам Украины. В частности, враг атаковал из артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Согласно данным разведки, семь оккупантов были уничтожены ответным огнем, шестеро - ранены. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.



Теги: Донбасс, разведка, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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