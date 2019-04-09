Кремль не планирует вести диалог с Зеленским

09.04.2019 15:30

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае победы на выборах кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому для мира на Донбассе нужно вести диалог не с Москвой.

Как сообщают Новости Донбасса, в Кремле в очередной раз сделали акцент на том, что «Москва не является стороной этого конфликта, это внутриукраинский конфликт».