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На Донбассе ВСУ отомстили за смерть побратима: семь оккупантов уничтожены
За минувшие сутки, 8 апреля, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного минском вооружения.
В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще трое – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного, из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Песков, а из минометов калибра 82 мм – у Авдеевки. Противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы боевики применили в районе Опытного. Огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся в районе Лебединского, из гранатометов различных систем в районе Авдеевки. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты ударили в районе Верхнеторецкого, а из станковых противотанковых гранатометов – в районе Каменки.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм стреляли у Новотошковского, а из артиллерийских систем калибра 122 мм – у Крымского. Минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы были применены вблизи Золотого-4, а минометы калибра 82 мм – вблизи Луганска. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов велся огонь районе Луганского.
"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов было уничтожено, шестеро – ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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