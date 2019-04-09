На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»

09.04.2019 10:33

Источники из командования оперативно-тактической группировки «Восток», входящей в состав Объединенных сил украинской армии на Донбассе, сообщают, что на вооружение группировки поступило 3 новейших турецких ударных беспилотника «Bayraktar TB-2».

Эти БПЛА уже оснащены противотанковыми ракетами и имеют возможность нести авиационные бомбы. Также в поставку вошла наземная станция управления, комплект средств электропитания и технического обслуживания, передают news.dn.ua.

Подписанное ранее соглашение о покупке новых турецких оперативно-тактических ударных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar TB-2» производства компании Baykar Makina реализуется в 2019 году. В марте этого года первые партии уже поступили на вооружение в ВСУ и прошли успешные испытания. Во время полета ударные БПЛА отработали нахождение различных типов целей, передачу их координат в командный центр, а также нанесение удара высокоточным вооружением. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 400 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км и находиться в воздухе 24 часа, способен применять высокоточные боеприпасы с лазерным наведением MAM-L та MAM-C. Он имеет самое современное программное обеспечение и системы управления.