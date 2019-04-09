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Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры
09.04.2019 18:47
За минувшие сутки подразделения НВФ потеряли в зоне ООС на Донбассе 7 человек. Об этом на своей странице в соцсети написал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Шитрлиц», пишет ДонПресс.
По его словам, безвозвратные потери (так называемые 200-е) противника понесли такие подразделения членов НВФ:
1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;
2 армейский корпус: 2 ОМСБр — один человек, 7 ОМСБр — пять человек.
В то же время, среди раненых 8 апреля участников НВФ:
1 армейский корпус: 9 ОМСП — один человек;
2 армейский корпус: 4 ОМСБр — два человека, 7 ОМСБр — три человека.
Теги: Донбасс, потери, цифра, НВФ
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