Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе

09.04.2019 10:49

В сети показали очередные доказательства того, что украинским войскам на Донбассе противостоят граждане России.

Так, на своей странице в Facebook Назар Ильницкий опубликовал серию снимков упаковок с товаров, которые были произведены в России, передает apostrophe.ua.

Все они были обнаружены на территориях, освобожденных недавно от оккупантов.

"Пока "молодая республика" празднует 5 годовщину своего существования, наши воины вернули еще километр украинской территории.

На фото яркий пример и подтверждение того, что "россиян на Донбасс нет", - написал он под снимком.