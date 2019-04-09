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Архив - Донецкая область

Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе

09.04.2019 10:49
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Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе

В сети показали очередные доказательства того, что украинским войскам на Донбассе противостоят граждане России.

Так, на своей странице в Facebook Назар Ильницкий опубликовал серию снимков упаковок с товаров, которые были произведены в России, передает apostrophe.ua.

Все они были обнаружены на территориях, освобожденных недавно от оккупантов.

"Пока "молодая республика" празднует 5 годовщину своего существования, наши воины вернули еще километр украинской территории.

На фото яркий пример и подтверждение того, что "россиян на Донбасс нет", - написал он под снимком.



Теги: Россия, Донбасс, россияне, фото, товар, ВСУ, доказательство, соцсети
 
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