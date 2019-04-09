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Архив - Донецкая область

Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ

09.04.2019 20:49
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Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ

Россия продолжает активно готовится к войне всего 80 км от границы с Украиной: российская армия провела масштабные маневры с участием танков, реактивных установок залпового огня и самоходных гаубиц.

Кадры с отчетом российского ТВ публикуют социальные сети, передает dialog.ua.

Маневры Кремль решил провести в Ростовской области на границе с Донецкой областью. В них были задействованы около 2000 российских солдат. Согласно заявлению российских журналистов, подразделения армии РФ отработали тактику ведения встречного боя, преодоление условно "зараженного участка местности", установкой мин и передачей данных разведки в командный пункт. Все это напоминает приблизительный сценарий военной операции против украинской армии, о вероятности столкновения с которой во время открытого российского вторжения говорят эксперты.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, разведка, граница, прорыв, танки, мины, бронетехника, РСЗО "Град"
 
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