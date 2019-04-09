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Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.2019
Поскольку часть мероприятий по реконструкции КПВВ «Гнутово» завершена, сегодня, 9 апреля, с 7:00 восстановлен пропуск людей через линию разграничения в этом контрольном пункте. В КПВВ «Марьинка» по решению командующего Объединенных сил продолжает действовать режим «Красный», из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами незаконными вооруженными формированиями (НВФ) дорожного коридора, пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлен, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 27,9 тыс. человек и 2,7 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8620 человек и 1120 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 9935 человек и 1585 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9395 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/55;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/60;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
«Volcano»: «5:42. В Еленовке основная от заправки»;
«Serg»: «5:56. В Еленовке льготная до остановки точно»;
Сергей: «6:03. Еленовка, очередь до церкви»;
Stanislav: «6:03. Враки, за заправкой хвост уже»;
Stanislav: «6:17. Еленовка. Льгота за 4-м туалетом, до поворота»;
Stanislav: «7:01. Еленовка. Основная за школой»;
Анна: «7:05. В Еленовке пеших человек 300 стоит, в 6 утра уже больше 200 человек было. Машины впереди в четыре ряда, потом в три, потом в два, хвост скрывается за поворотом, конца не видно»;
Alexandr: «8:48. Очередь в Еленовке начинается от знака "Еленовка". Если сегодня занять, то к началу Пасхи можно проехать».
КПВВ «Гнутово»:
«Администратор»: «7:45. В Октябре в сторону Мариуполя запустили третий раз»;
Inna: «7:30. Гнутово. Очередь почти до половины села. Льготная небольшая, мы стоим около ставков, нам не очень видно»;
Максим: «7:51. В Гнутово очередь на въезде в поселок»;
«Vasyl»: «8:32. В Гнутово в сторону ДНР 3 машины».
О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, пункты пропуска, Гнутово, КПВВ, очереди, ГПСУ, НВФ
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