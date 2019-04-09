- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
«Трусы по 100 рублей»: Житель Горловки показал магазины в центре. ВИДЕО
Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал бутики и магазины в центральной части города. Своими впечатлениями горловчанин поделился в соцсети, пишут Донецкие новости.
«Свое новое видео я назвал "Да что ты знаешь об отчаянии?!" Именно слово "отчаяние" лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию в городе. Помните почти элитные "бутики" в центре, их продавцов со взглядом уставшей богини... Забудьте! Продавцы подолгу курят у входа, принимая солнечные ванны в ясный день», – пишет Михаил.
«А витрины просто кричат! "Трусы по 100 рублей (41 грн по местному курсу на 9.04.2019 – ред.)". Думаю, следующим будет "SOS"... А дальше – только закрытие. Увы... Нерентабельно. Магазины "Оптика" не работают, ювелирные салоны закрыты. "Златоград" уже не узнать, его солидный фасад навсегда утрачен, а попросту – разорен. Ступеньки магазинов разбиты и кажется, что, заходя по ним в магазин обуви, можно попортить не только свою обувь, а даже ноги. И это не от скупости владельцев магазинов или их нерадивости. Это от нищеты и отчаяния!», – добавляет он.
По словам Михаила, такая ситуация – в самом центре города. «Гастроном "ПровиантЪ", как и многие другие, закрыт, а его неухоженный фасад шуршит лохмотьями и никак не Perfect. Подчеркну, что это самый центр города. Здесь много пешеходов, машин. Но это не спасает от отчаяния, которое смотрит со всех сторон выбитыми окнами, заколоченными дверями, брошенными магазинами, невостребованными помещениями... Ржавый указатель возле закрытого турагентства выглядит нелепо. Самые популярные, почти единственные автобусные туры теперь "Горловка-Бахмут" и обратно. Большинство жителей охвачены "пенсионным туризмом"», – отмечает горловчанин.
Теги: Донбасс, Горловка, магазин, центр, ДНР
- За одну ночь загадочно сгорели три магазина депутата от Партии регионов
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города
- Трех оболтусов "соблазнил" ящик печенья
- Со зданий горловских магазинов сняли вывески (ВИДЕО)
- В Донецке продают печенье украинской фабрики «Конти», изготовленное в Горловке (ФОТО)
- Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- «Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр22:42
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Disney представила новый трейлер «Короля Льва»21:30
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума20:15
- У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?20:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет
- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов