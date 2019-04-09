«Трусы по 100 рублей»: Житель Горловки показал магазины в центре. ВИДЕО

09.04.2019 13:49

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал бутики и магазины в центральной части города. Своими впечатлениями горловчанин поделился в соцсети, пишут Донецкие новости.

«Свое новое видео я назвал "Да что ты знаешь об отчаянии?!" Именно слово "отчаяние" лучше всего характеризует нынешнюю ситуацию в городе. Помните почти элитные "бутики" в центре, их продавцов со взглядом уставшей богини... Забудьте! Продавцы подолгу курят у входа, принимая солнечные ванны в ясный день», – пишет Михаил.

«А витрины просто кричат! "Трусы по 100 рублей (41 грн по местному курсу на 9.04.2019 – ред.)". Думаю, следующим будет "SOS"... А дальше – только закрытие. Увы... Нерентабельно. Магазины "Оптика" не работают, ювелирные салоны закрыты. "Златоград" уже не узнать, его солидный фасад навсегда утрачен, а попросту – разорен. Ступеньки магазинов разбиты и кажется, что, заходя по ним в магазин обуви, можно попортить не только свою обувь, а даже ноги. И это не от скупости владельцев магазинов или их нерадивости. Это от нищеты и отчаяния!», – добавляет он.

По словам Михаила, такая ситуация – в самом центре города. «Гастроном "ПровиантЪ", как и многие другие, закрыт, а его неухоженный фасад шуршит лохмотьями и никак не Perfect. Подчеркну, что это самый центр города. Здесь много пешеходов, машин. Но это не спасает от отчаяния, которое смотрит со всех сторон выбитыми окнами, заколоченными дверями, брошенными магазинами, невостребованными помещениями... Ржавый указатель возле закрытого турагентства выглядит нелепо. Самые популярные, почти единственные автобусные туры теперь "Горловка-Бахмут" и обратно. Большинство жителей охвачены "пенсионным туризмом"», – отмечает горловчанин.