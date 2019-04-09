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Архив - Донецкая область

ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов

09.04.2019 14:27
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ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов

Бойцы ВСУ освободили часть оккупированного Донбасса и закрепились на позициях вблизи Донецка.
Об этом говорится в сюжете "24 канала", журналисты которого побывали в новом стратегическом пункте расстановку сил ВСУ, передает Апостроф.
Отмечается, что ранее упомянутые позиции, считались "серыми зонами", куда регулярно наведывались снайперы и разведчики врага.
Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.
Украинские защитники также признались, что приготовили сюрприз катастрофического масштаба для боевиков, однако детали раскрывать пока отказались.



Теги: Донецк, Донбасс, продвижение, ВСУ
 
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