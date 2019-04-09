Главная / Новости / Донецкая область / ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"
Последние новости раздела
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"
09.04.2019 12:11
Защитники Украины на передовой Донбасса в районе Авдеевской промзоны нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов РФ. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" обнародовал видеозапись мощнейшего удара бойцов ООС по террористам "ДНР" на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Авдеевская промка ... Двойной "Страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов! Все будет Украина, и победа за нами!" - прокомментировал он размещенное видео.
Теги: Донбасс, Авдеевка, блиндаж, ДНР, ВСУ
Читайте также:
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Сказочка от Басурина: в районе Авдеевки сражались ВСУ и украинские националисты
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО
- Авдеевку обстреливали четыре часа с трех сторон
- Террористы заслали в зону АТО шпиона из Ясиноватой
- Под ударом - Авдеевка и Пески
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- «Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр22:42
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Disney представила новый трейлер «Короля Льва»21:30
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума20:15
- У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?20:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет
- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов