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ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов
"Укроборонпром" провел испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, которые уже в скором времени поступят на вооружение ВСУ.
Новинка впечатлила своими возможностями. О новом радаре для бойцов ООС "Укроборнпром" отчитался на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA" Радар, работающий в микроволновом диапазоне, разработало легендарное украинское конструкторское бюро "Искра".
В ходе испытаний новинка удивила тем, что преувеличила заданные тактико-технические характеристики. Уже нет сомнений, что 1Л220УК будет рекомендован для ВСУ. Точные характеристики разработки пока не раскрываются.
Отмечается, что она на расстоянии в десятки километров способна вычислять артиллерию врага, в том числе, небольшие снаряды (минометные мины и прочее).
Радар от "Искры" фиксирует точное местоположение боевой техники, что позволит не только оперативно реагировать на обстрелы, но и наносить точечные ответные удары. "1Л220УК может находиться на большем расстоянии от фронта, охватив широкий сектор вражеских позиций.
Это значительно повышает его боевую эффективность и позволяет расположить новейшей контрбатарейный радар за пределами возможного огневого поражения противником", - уточнили в "Укроборонпроме". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что США передали Украине новейшие контрбатарейные радары AN/TPQ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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