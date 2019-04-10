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Архив - Донецкая область

«А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»

10.04.2019 09:00
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«А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»

Вчера из сообщения украинских средств массовой информации стало известно, что кум главы страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина Виктор Медведчукозвучил заявление, что ему удалось договориться с Кремлем, Луганском и Донецком. О чем именно он договорился, рассказали корреспонденты replyua.net со ссылкой на «112 Украина». 

Так, говоря о Донбассе, в эфире телеканала Медведчук заявил, что ему удалось достичь договоренности о возвращении временно оккупированной украинских земель под контроль правительства нашей страны. Но для этого нужно выполнить определенные условия. Таким образом, Медведчук убежден, что «ЛДНР» вернуть под контроль Украины оккупированные территории. «Донецк, Москва и Луганск уже дали свое согласие на план-концепцию, которая не является новой, и ранее уже озвучивалась Кремлем», - отметил он. 

По его словам, российская власть намерена переложить ответственность за регион на Киев, однако продолжать полностью его контролировать. Медведчук подчеркнул: «Предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях, а также вопросы, которые связаны с деятельностью в сфере финансов, экономики и бизнеса в регионе». Напоследок он подчеркнул, что объединение должно происходить с европейской помощью.

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, Медведчук
 
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