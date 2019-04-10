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ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме
10.04.2019 13:30
Госпогранслужба Украины сообщает о том, что все КПВВ в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме и осуществляют пропуск граждан.
Автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент их открытия были следующими:
- из Майорска в Бахмут - 30 автомобилей, в Горловку - 55;
- из Марьинки в Курахово - 0 автомобилей, в Донецк - 70;
- из Новотроицкого в Мариуполь - 0 автомобилей, в Донецк - 60;
- из Гнутово в Мариуполь - 30 автомобилей, в Донецк - 20;
Теги: Донбасс, Марьинка, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
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