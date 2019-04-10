ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме

10.04.2019 13:30

Госпогранслужба Украины сообщает о том, что все КПВВ в Донбассе на линии соприкосновения работают в штатном режиме и осуществляют пропуск граждан.

Автомобильные очереди в пунктах пропуска на линии соприкосновения на момент их открытия были следующими: