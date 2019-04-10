Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы

10.04.2019 14:37

Более половине переселенцев, полученных выплат хватает только на питание. Многим даже приходится экономить, чтобы прожить до следующих выплат. Об этом говорится в отчете национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ.

Сообщается, что отчет был составлен на основе опроса по ситуации с ВПЛ в Украине.

По результатам опроса, 51% переселенцев оценили свою финансовую ситуацию как «денег хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании».

Согласно статистики, среднемесячный доход на члена домохозяйства переселенцев составил 2429 грн в декабре 2018 года, что около среднемесячного дохода по состоянию на декабрь 2017 года.

Если учитывать, что среднемесячный доход на душу населения является самым высоким в Киеве — 4150 грн, самый низкий — в сельской местности (1610 грн), то становится понятно, почему многие переселенцы вынуждены экономить, чтобы прожить до следующего месяца.

Источник: https://donpress.com