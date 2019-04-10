- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
«По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину
Экс-командир подразделения НВФ «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский выразил возмущение тем фактом, что украинская и российская власти совместными усилиями, якобы пытаются «затолкать» ОРДЛО в состав Украины.
По словам Ходаковского, сейчас вОРДЛО на всех ключевых должностях уже сидят «люди, адаптированные под идеи Медведчука, и только пока еще шевелятся остатки „четырнадцатого года“ — громко заявлять о готовности слиться с Украиной в любовном экстазе они не решаются, но втихаря „рабочие переговоры“ уже давно в разгаре». По его мнению, это всего лишь вопрос только времени. Ходаковский отмечает:
«А вот время не за нас, к сожалению. Были предпосылки, на которые я втайне надеялся, что в борьбе за власть эта свора вцепится друг другу в глотки и мы сумеем воспользоваться ситуацией. Но сейчас вижу — не вцепятся. Чем все это страшно? Тем, что большому гаранту дают гарантии, что все продумано, что все под контролем, что мы почти добились деноминации неприятного Порошенко, а Зеленский — почти наш человек, что по Донбассу продумана элегантная схема и его формальные лидеры готовы эту схему реализовывать.»
Также, Ходаковский уточнил:
«Я понимаю резоны всех „нянек“, которым уже хочется спихнуть с себя проблемное дитя, но нужно помнить, что сейчас мы Донбасс по схеме Медведчука не просто в Украину будем заталкивать, а прямо в руки американцам, — потому что гаранту картинку показывают не в полном объеме, — тем самым глуша последний очаг активного сопротивления пресловутой экспансии запада на Украине. Сомнительный вариант выхода из положения, если не сказать грубее».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский
- На Донетчине полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника
- Один из главарей ЛНР признал, что Луганск вернется в Украину
- Украина не должна "платить за разбитую посуду" и забирать "убитый" Донбасс - российский политолог
- Новый Порядок пересечения линии разграничения. Что поменялось
- Кто мешает свиданию Савченко с главарями донбасских "республик"
- Питерский боевик-блогер, воюющий за "ДНР", продолжает сдавать Россию с потрохами
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе19:33
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов