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Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»
Известный украинский политолог Тарас Березовец на своей Facebook-странице прокомментировал нашумевшую накануне идею скандального украинского политика и кума агрессора Путина Виктора Медведчука о возвращении Кремлем оккупированного Донбасса в состав Украины, передает replyua.net.
Напомним, что суть этой идеи заключается в том, что Москва и ее ставленники на самом деле согласны вернуть Киеву временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, однако только на условиях автономии. Это означает, что Украина будет обязана содержать разгромленные территории, но контроль над ними сохранит Россия.
«Спешат русские, даже не дожидаясь исхода выборов, уже выкатили свою повестку. В ней будут и прямые переговоры Киева с Донецком, и «автономия». Таким образом, конфликт должен стать чисто «внутриукраинским», а это означает, что антироссийским санкциям можно ручкой», - считает Березовец.
Он считает, что как раз об этом Кремль планирует говорить на первых переговорах с властями Украины, если удача ему улыбнётся и победа достанется нужному персонажу. «У меня еще есть плохая новость. В пакете с предложением Медведчука будет и требование дать жителям «Л/ДНР» право голосовать на осенних парламентских выборах в Раду. Не верите? Так давайте просто подождем», - пишет эксперт.
Теги: политика, Донбасс, ДНР, ЛНР
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- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
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