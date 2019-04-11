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Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?

11.04.2019 14:30
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Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готова объявить режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников. Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик, передает пресс-служба миссии.

«Трехсторонняя контактная группа сошлась во мнении о необходимости объявления данного перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для окончательного согласования деталей этого перемирия», - говорится в сообщении.

По словам Мартина Сайдика, для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное – политическая воля сторон. При ее наличии это сделать несложно.

Отмечается, что на встрече рабочая подгруппа по вопросам безопасности также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарное разминирование.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, ДНР, ЛНР
 
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