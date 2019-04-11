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Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец
В Славянском районе (Донецкая обл.) начался ремонт моста через реку Северский Донец на автодороге по маршруту движения Богородичное – Святогорск. На время ремонта проезжая часть частично перекрыта, водителей просят быть внимательными за рулем. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
«В этом году по заказу Службы автомобильных дорог в Донецкой области будет отремонтирован мост через реку Северский Донец, расположенный на выезде из Богородичного в направлении Святогорска (Славянский район)», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Службе автодорог, мост протяженностью 233 пог. м является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения.
Отмечается, что после ремонта мост будет отвечать современным стандартам безопасности дорожного движения. Сейчас сооружение нуждается в усилении существующих конструкций, а именно:
- восстановлении защитного слоя бетонных поверхностей опор, балок и ригелей;
- усилении пролетных строений за счет устройства монолитной железобетонной накладной плиты с новыми деформационными швами и гидроизоляционным слоем;
- устройстве эффективной системы водоотвода для очистки сточных вод с проезжей части;
- полной замене барьерного и покраски перильного ограждения;
- укладки асфальтобетонного покрытия и устройстве пешеходных тротуаров.
Также уточняется, что ремонтные работы финансируются из Государственного дорожного фонда и областного бюджета.
Кроме того, в Службе автодорог сообщают что, аа период ремонта моста внесены изменения в организацию дорожного движения. А также, обращаются к водителям с просьбой быть внимательными при движении по этому участку дороги.
«Работы выполняются с перекрытием половины ширины проезжей части. Осуществляется реверсивное регулирование. Будьте крайне внимательны за рулем и выполняйте требования Правил дорожного движения. Участок дороги обустроен временными светофорами с автономным питанием, дорожными знаками, конусами и вехами», – добавили в пресс-центре.
Теги: Донбасс, ремонт, мост, дорога, Северский Донец
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