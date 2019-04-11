- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
Так называемый «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев раскритиковал «план Медведчука» по «автономии» Донбасса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.
Так, возмущенный Губарев отметил:
«Во-первых, кто такой Медведчук, чтобы предлагать и обсуждать подобные планы? Какое отношение этот украинский политик имеет к ЛДНР? Какого черта подданный иностранного государства берется рассуждать о судьбе наших Республик?
Во-вторых, откуда у Медведчука данные о согласии ЛДНР на его план? Он ведет переговоры с Пушилиным и Пасечником? Не слишком ли много он берет на себя, выдавая свои фантазии за мнение нескольких миллионов людей, которые уже сделали свой выбор, расставшись с Украиной пять лет назад? «
При этом Губарев отметил, что все, что сказал Медведчук — «вранье». Он добавил:
«В прошлом году он заявил, что „43% жителей Донбасса выступают за возвращение на Украину, но в составе автономии“. Откуда взялась эта цифра в 43%? Видимо оттуда же, откуда свежая информация о согласии ЛДНР на эту несчастную автономию.
Складывается впечатление, что Медведчук просто разыгрывает „доброго полицейского“, помогая „злому“ (жестко настроенным украинским властям) во чтобы то ни стало затащить Донбасса обратно в Украину».
Кроме того, Губарев уточнил, что члены НВФ якобы, «отстояли свою независимость с оружием в руках, и никто за нас не будет решать, по какому плану нам жить». Он подчеркнул:
«Если дело дойдет до переговоров с Киевом, наша позиция будет жесткой. И переговоры будут проходить без вашего участия, господин Медведчук».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Губарев, Медведчук
- Губарев неожиданно заявил, что Донбасс «был и будет Украиной»
- Губарев - "покойник": наговорил на ликвидацию Москвой – громкие подробности и кадры
- Только с родителями: В Донецке обсуждают выдачу «паспортов» 14-летним
- Лавров разбушевался (ВИДЕО)
- Кремль тратит на "карманные республики" около 5 млрд долларов в год
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе19:33
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов