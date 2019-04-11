Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно

11.04.2019 08:15

Глава политического совета фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его невозможно вывести из переговорного процесса по вопросу установления мира в Украине. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



По его словам, ранее представители «Зе!Команды» рассказали о намерениях Владимира Зеленского отстранить главу политсовета «Оппозиционной платформы» от участия в переговорах с международными партнёрами и непосредственно властью Российской Федерации. Однако сделать это у команды вышеуказанного претендента на высокий пост не получится. Ведь Виктора Медведчука официально переговорщиком никто не назначал. Он действует исключительно по просьбе действующего гаранта Петра Порошенко.



«Я делал это и буду продолжать делать, потому что убеждён, что невозможно восстановить мир в Украине без прямых переговоров с руководством Донецка, Луганска и РФ. Я убеждён, что невозможно развивать экономику Украины, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с РФ и странами СНГ. И для того, чтобы заниматься этим, я не нуждался и не нуждаюсь в каких-либо разрешениях-позволениях или благословениях как действующего, так и вновь избранного президента», - говорит Виктор Медведчук.