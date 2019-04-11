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Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов
11.04.2019 19:15
С начала суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, члены НВФ трижды использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Они вели огонь по позициям украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрел попали позиции ВСУ вблизи Новоселовки, Павлополя, Лебединского, Водяного, Авдеевки, Новотроицкого, Катериновки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
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