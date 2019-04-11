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Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания
В первую же неделю после выборов пройдет саммит в рамках нормандского формата, также должен быть вынесен вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс на заседание Совбеза ООН. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире радио НВ.
Отвечая на вопрос о своих шагах по неподконтрольным Украине Донбассу и Крыму в случае переизбрания, глава государства уточнил, что на саммите должны быть вынесены такие вопросы: освобождение украинских военнопленных; реализация минских соглашений в сфере безопасности — вынесение вопроса введения на Донбасс миротворцев ООН — «голубых шлемов». Порошенко подчеркнул:
«Абсолютно традиционная миротворческая миссия, которая должна выполнить несколько заданий: первое — выведение из Украины всех иностранных войск… разоружение незаконных вооруженных формирований… третье — выведение за границы Украины тяжелой техники».
Пр этом своим четвертым шагом в случае переизбрания Порошенко назвал политический компонент, возобновление деятельности украинских политических сил на неподконтрольных территориях.
В то же время, он в который раз подчеркнул, что на данный момент Россия блокирует любые переговоры по Украине.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, выборы президента, Порошенко
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