- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ
Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в Facebook.
По словам правозащитников, на временно неподконтрольных Украине территориях Луганщины и Донетчины развернута программа под названием «Российский соотечественник». В рамках этой программы паспортами Российской Федерации обеспечиваются граждане Украины, проживающие на территории ОРДЛО.
Сообщается, что эта программа реализуется на основании указа президента РФ Владимира Путина № 74 от 18 февраля 2017 года, которым фактически признаются «документы», выданные на территории, контролируемой группировками «ЛНР» и «ДНР». Правозащитники со ссылкой на собственные источники в ОРДЛО рассказали, что данный указ был разослан так называемым «администрациям» «республик» для демонстрации и агитации в оформлении паспортов РФ.
«Мы считаем, что данные действия РФ осуществляет с последующей целью обоснования присутствия военного контингента РФ на территории ОРДЛО в связи с тем, что на данных территориях проживают граждане РФ, которых правительство РФ вынуждено защищать», — считают в организации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, ОРДЛО
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз
- В «ДНР» опять обещают выдать российские паспорта
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины
- Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция20:16
- Украинцам перестали выдавать биометрические паспорта: названа причина19:48
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Полторак озвучил условия для прохождения кораблей в Керченском проливе19:33
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов