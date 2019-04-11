Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ

11.04.2019 20:30

Российская Федерация запустила программу по выдаче своих паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса. Такая информация появилась на странице «Восточной правозащитной группы» в Facebook.



По словам правозащитников, на временно неподконтрольных Украине территориях Луганщины и Донетчины развернута программа под названием «Российский соотечественник». В рамках этой программы паспортами Российской Федерации обеспечиваются граждане Украины, проживающие на территории ОРДЛО.



Сообщается, что эта программа реализуется на основании указа президента РФ Владимира Путина № 74 от 18 февраля 2017 года, которым фактически признаются «документы», выданные на территории, контролируемой группировками «ЛНР» и «ДНР». Правозащитники со ссылкой на собственные источники в ОРДЛО рассказали, что данный указ был разослан так называемым «администрациям» «республик» для демонстрации и агитации в оформлении паспортов РФ.

«Мы считаем, что данные действия РФ осуществляет с последующей целью обоснования присутствия военного контингента РФ на территории ОРДЛО в связи с тем, что на данных территориях проживают граждане РФ, которых правительство РФ вынуждено защищать», — считают в организации.

Источник: https://donpress.com