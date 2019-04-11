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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста

11.04.2019 13:15
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В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста

На оккупированный Донбасс через КПВВ "Новотроицкое" последовали 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Жителям оккупированного Донбасса направлено гуманитарную помощь общим весом 231,4 тонны, а именно продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения.



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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