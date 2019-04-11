ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали

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Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на оккупированном Донбассе, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
За прошедшие сутки, 10 апреля, вооруженные формирования "Л/ДНР" девять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на востоке Украины, передает "Диалог.UA".
В частности, обстрелы врага были зафиксированы в районах населенных пунктов Опытное, Пески, Павлополь, Каменка, Широкино, Авдеевка, Новозвановка, Водяное и Станица Луганская. К сожалению, во время обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Оккупанты РФ атаковали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 10 апреля один оккупант был уничтожен, шестеро – ранены", - уточнили в штабе ООС.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, армия, ДНР, ЛНР, ВСУ
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