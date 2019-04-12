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Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. ВИДЕО
За минувшие сутки, 11 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 20 раз обстреляли позиции ВСУ.
Из-за вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще восемь – ранены, сообщили в ООС.
"11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Лебединского, из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Павлополя. Противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены у Новотроицкого. Из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские наемники ударили у Новоселовки, а из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Гнутово. Автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие боевики применили в районе Водяного, а гранатометы различных систем и стрелковое оружие – в районе пригорода Авдеевки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из минометов калибра 82 мм вблизи Екатериновки.
"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов было уничтожено, еще восемь – ранены", – рассказали в ООС.
Напомним, 10 апреля пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУна Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранения получили двое украинских военнослужащих.
Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.
Теги: Донбасс, гибель, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, авдеевская промзона, ООС
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