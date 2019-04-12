Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО

12.04.2019 22:31

Житель неподконтрольной Горловки совершил поездку на авто по маршруту Комсомолец — Бессарабка.

В своем видео водитель акцентирует внимание на состоянии дороги, передает donpress.com.

По его словам, проезжую часть ремонтировали в прошлом году — «была как автобан», однако сейчас она снова покрыта ямами, между которыми маневрируют автомобили.

«Руки бы поотбивать тому, кто ее делал… или еще „кому-нибудь“. Но нет того, кто может отбить», — сказал горловчанин.

По мнению автора видео, Горловка — красивый город, «но сегодня не красиво». [Видео было сделано 7 апреля]. После первого же дождя все покроется молодой зеленью и город преобразится.

В разгар дня, около 15:00, улицы выглядят почти безлюдными. По версии горловчанина, это связано с жарой: термометр показал +16,5 °С.

«Хладокомбинат проехали, взорванный мост, объезд вокруг него. Хорошо хоть не все мосты повзрывали», — прокомментировал он.

Завершилась поездка возле ныне не действующего супермаркета «Амстор» в жилмассиве «Солнечный». Сейчас заброшенное здание стоит с поврежденной кровлей, которая обвалилась под тяжестью снега этой зимой.