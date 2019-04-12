- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"16:11
- Жители Горловки сообщают об облавах15:48
- Донбасс превращают в большое минное поле15:29
- Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля13:51
Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО
Житель неподконтрольной Горловки совершил поездку на авто по маршруту Комсомолец — Бессарабка.
В своем видео водитель акцентирует внимание на состоянии дороги, передает donpress.com.
По его словам, проезжую часть ремонтировали в прошлом году — «была как автобан», однако сейчас она снова покрыта ямами, между которыми маневрируют автомобили.
«Руки бы поотбивать тому, кто ее делал… или еще „кому-нибудь“. Но нет того, кто может отбить», — сказал горловчанин.
По мнению автора видео, Горловка — красивый город, «но сегодня не красиво». [Видео было сделано 7 апреля]. После первого же дождя все покроется молодой зеленью и город преобразится.
В разгар дня, около 15:00, улицы выглядят почти безлюдными. По версии горловчанина, это связано с жарой: термометр показал +16,5 °С.
«Хладокомбинат проехали, взорванный мост, объезд вокруг него. Хорошо хоть не все мосты повзрывали», — прокомментировал он.
Завершилась поездка возле ныне не действующего супермаркета «Амстор» в жилмассиве «Солнечный». Сейчас заброшенное здание стоит с поврежденной кровлей, которая обвалилась под тяжестью снега этой зимой.
Теги: Донбасс, Горловка, авто, видео, поездка, Амстор, дороги
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Горловчанин отправил милицию на поиски "угнанного" авто
- Необычная акция в Горловке: на деревьях подвесили книжные кормушки (ВИДЕО)
- В Горловке на День города планируют устроить фестиваль шашлыков
- Преступник "обчищал" машины с помощью сканера
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"16:11
- Жители Горловки сообщают об облавах15:48
- Донбасс превращают в большое минное поле15:29
- В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина 14:29
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- «Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг18:09
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая17:28
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"16:11
- Жители Горловки сообщают об облавах15:48
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП