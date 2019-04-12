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Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты
В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты.
Своими мнениями дончане делятся в соцсетях, передает dnews.dn.ua.
«Почему в Донецке такие дорогие машины?! "Ваз-2101" продают от 20 до 60 тыс. руб. (от 8,4 тыс. до 25,1 тыс. грн по местному курсу на 12.04.2019 – ред.). Это не говоря о марках получше! С чего такие цены?!», – возмущается Михаил.
Жители Донецка отмечают, что старые подержанные машины, действительно, дорогие, а также дорого обходится обслуживание:
Дмитрий: «Можно и за 10-15 найти, а так больше бесят продавцы гнилых девяток с ценником выше 1 тыс. американских рублей»;
Максим: «Потому что у нас считают, что 1,5 т металлолома 40-летней давности – это машина»;
Саша: «Нет 20 тыс. руб. (8,4 тыс. грн – ред.) на авто – вперед на трамвай, и не ной о ценах. Сейчас машина копейки стоит, ты ее попробуй содержать»;
Жека: «У меня велик 30 тыс. руб. (12,5 тыс. грн – ред.) стоит, а ты за машину говоришь»;
Владимир: «Ну да, цены высокие, а если еще с укр. учетом, то это вообще супермегакар считается...»;
Елена: «Я тоже не понимала этого, когда мы машину покупали. "Ланос" – 3 тыс. долл. с лишним. На рынке в Ростове (РФ) такой продают за 2 тыс. долл., ничего так наценочка, с претензией на наши зарплаты»;
Артем: «В Донецке люди продают автохлам по ооочень завышенной цене (бабла на легкую срубить хотят)»;
Василий: «Да обалдели с ценами, восьмерку за 1,7 тыс. долл. продают! Я так понимаю, это переплата за двойную регистрацию».
Также дончане пишут о низких доходах:
Гиви: «Спрос рождает предложение. У нас на автохлам спрос, так как новое авто 95% не по карману»;
Игорь: «Это не машины дорогие, это зарплаты мизерные»;
Егор: «Это меньше 1 тыс. долл. Боже, насколько самооценка ушла в ноль в этом городе… Суть в том, что в Донецке все профессии уравняли и платят почти везде одинаково, если в 11-м или 12-м годах на демонтаже перегородок можно было за неделю заработать 10 тыс. гривен (1200 долл.), то сейчас тебе если рублями 10 тыс. заплатят (150 долл.), то считай, что ты счастливчик и тебе круто повезло»;
Константин: «Вы не понимаете! У людей это одна-единственная ценность, кроме жилья (если оно есть). Вот отсюда и цены»;
Игорек: «Во все века нормальный "жигуль" стоил 1 тыс. долл. Цены нормальные. Это мы нищие».
Теги: Донецк, Донбасс, машины, зарплата, нищета, цены
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