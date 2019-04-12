Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты

12.04.2019 11:09

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты.

Своими мнениями дончане делятся в соцсетях, передает dnews.dn.ua.

«Почему в Донецке такие дорогие машины?! "Ваз-2101" продают от 20 до 60 тыс. руб. (от 8,4 тыс. до 25,1 тыс. грн по местному курсу на 12.04.2019 – ред.). Это не говоря о марках получше! С чего такие цены?!», – возмущается Михаил.

Жители Донецка отмечают, что старые подержанные машины, действительно, дорогие, а также дорого обходится обслуживание:

Дмитрий: «Можно и за 10-15 найти, а так больше бесят продавцы гнилых девяток с ценником выше 1 тыс. американских рублей»;

Максим: «Потому что у нас считают, что 1,5 т металлолома 40-летней давности – это машина»;

Саша: «Нет 20 тыс. руб. (8,4 тыс. грн – ред.) на авто – вперед на трамвай, и не ной о ценах. Сейчас машина копейки стоит, ты ее попробуй содержать»;

Жека: «У меня велик 30 тыс. руб. (12,5 тыс. грн – ред.) стоит, а ты за машину говоришь»;

Владимир: «Ну да, цены высокие, а если еще с укр. учетом, то это вообще супермегакар считается...»;

Елена: «Я тоже не понимала этого, когда мы машину покупали. "Ланос" – 3 тыс. долл. с лишним. На рынке в Ростове (РФ) такой продают за 2 тыс. долл., ничего так наценочка, с претензией на наши зарплаты»;

Артем: «В Донецке люди продают автохлам по ооочень завышенной цене (бабла на легкую срубить хотят)»;

Василий: «Да обалдели с ценами, восьмерку за 1,7 тыс. долл. продают! Я так понимаю, это переплата за двойную регистрацию».

Также дончане пишут о низких доходах:

Гиви: «Спрос рождает предложение. У нас на автохлам спрос, так как новое авто 95% не по карману»;

Игорь: «Это не машины дорогие, это зарплаты мизерные»;

Егор: «Это меньше 1 тыс. долл. Боже, насколько самооценка ушла в ноль в этом городе… Суть в том, что в Донецке все профессии уравняли и платят почти везде одинаково, если в 11-м или 12-м годах на демонтаже перегородок можно было за неделю заработать 10 тыс. гривен (1200 долл.), то сейчас тебе если рублями 10 тыс. заплатят (150 долл.), то считай, что ты счастливчик и тебе круто повезло»;

Константин: «Вы не понимаете! У людей это одна-единственная ценность, кроме жилья (если оно есть). Вот отсюда и цены»;

Игорек: «Во все века нормальный "жигуль" стоил 1 тыс. долл. Цены нормальные. Это мы нищие».