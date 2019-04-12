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Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты
Бороться с фейковой информацией, которую распространяют на неподконтрольном Донбассе, нужно уже сегодня путем возврата социальных выплат и пенсий. Так считает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, о чем он сказал журналистам, пишут Донецкие новости.
«Определенная часть населения на временно оккупированных территориях зомбирована. Людям говорят: придет хунта, начнутся расстрелы. Потому, я считаю, что за умы и сердца жителей псевдореспублик надо бороться. Нужно возвращать социальные выплаты, пенсии», – говорит Дмитрий Тымчук.
Кроме того, он считает, что необходим закон об амнистии. «Украина все-таки правовое государство. Жители временно оккупированных территорий должны знать, что если они не принимали участия в военных преступлениях, то не будут преследоваться, против них не будут открывать уголовные производства. Но те, кто убивал, насиловал, грабил, естественно, должны предстать перед судом», – уточнил нардеп.
Тымчук также напомнил, что надо продолжать выполнять программу СБУ «Тебя ждут дома». Необходимо доводить до сведения членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые не совершали военных преступлений, что такая программа существует.
Народный депутат не согласился с бытующим мнением, что если Украина станет экономически сильным государством, то Донбасс вернется без всяких условий. «Это тупиковый путь. Разница в экономическом развитии даст о себе знать. Это будет все равно, как если бы объединились Северная и Южная Кореи. Начинать объединение Украины нужно уже сейчас. Но для начала необходимо создавать все условия для реинтеграции Донбасса в Украину», – подытожил Дмитрий Тымчук.
Теги: Донбасс, население, соцвыплаты, пенсии
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