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Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава
12.04.2019 17:14
Подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе понесли серьезные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет ДонПресс.
На своей странице в соцсети он отметил, что в результате ответного огня ВСУ уничтожены 17 членов НВФ.
Он уточнил, что в ходе боев были убиты 9 членов НВФ:
1 омсбр — 2 человека;
2 омсбр — 1 человек;
3 омсбр — 1 человек;
5 омсбр — 2 человека;
11 омсп — 3 человека.
При этом ранены 8 человек:
1 омсбр — 1 человек;
2 омсбр — 2 человека;
4 омсбр — 2 человека;
6 омсп — 1 человек;
9 омсп — 2 человека;
Кроме того, уничтожен КамАЗ «9 омсп» противника.
Теги: Донбасс, потери, НВФ, ООС
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