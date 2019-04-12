Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава

12.04.2019 17:14

Подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе понесли серьезные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет ДонПресс.

На своей странице в соцсети он отметил, что в результате ответного огня ВСУ уничтожены 17 членов НВФ.

Он уточнил, что в ходе боев были убиты 9 членов НВФ:

1 омсбр — 2 человека;

2 омсбр — 1 человек;

3 омсбр — 1 человек;

5 омсбр — 2 человека;

11 омсп — 3 человека.

При этом ранены 8 человек:

1 омсбр — 1 человек;

2 омсбр — 2 человека;

4 омсбр — 2 человека;

6 омсп — 1 человек;

9 омсп — 2 человека;

Кроме того, уничтожен КамАЗ «9 омсп» противника.