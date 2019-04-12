Главная / Новости / Донецкая область / Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО10:31
- Увеличилось число тентованных грузовиков с неизвестными грузами выезжающих через «Гуково» и «Донецк»10:08
Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО
12.04.2019 10:31
В сети опубликовали видеозапись удара украинских военных по позициям российских оккупантов на Донбассе.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.
"Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр постоянно проводит мероприятия по утилизации избыточной российской "гуманитарки" и "ихтамнетов"", - отметил он.
Так, по словам офицера, бойцы ВСУ уничтожили БМП противника, а также двух боевиков.
"Накануне результатом умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", - написал Штефан.
Теги: Донбасс, видео, уничтожение, беспилотник, боевики, ВСУ, обстрелы, БМП
Читайте также:
- Принял звезду за вражеский беспилотник: штаб АТО рассказал о “рэмбо” из “ДНР”, устроившем “дружественный огонь” минометчикам
- На Луганщине при наступлении на пункт ВСУ боевики понесли ощутимые потери: много убитых и раненых
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов
- В сети показали фото уничтожения авто боевиков на Донбассе
- Солдаты АТО научились предсказывать огневую атаку на Широкино со стороны "ДНР". ВИДЕО
- Оккупанты РФ получили мощный ответ ВСУ на провокации на передовой: сбит БПЛА боевиков, есть раненые
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО10:31
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)11:20
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов