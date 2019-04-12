Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков

12.04.2019 11:28

За сутки четверга, 11 апреля, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и восемь получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов было уничтожено, еще восемь – ранены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что позиции ВСУ боевики обстреляли в районе Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Новоселовки, Авдеевки, Катериновки и Гнутового.