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Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР

12.04.2019 12:29
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Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР

Пророссийские боевики, орудующие на востоке Украины, обманывают свое "руководство", предоставляя ему фейковые фотографии с передовой.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, боевики демонстрировали старые снимки артиллерийских и танковых позиций, выдавая их за новые, передает apostrophe.ua.

"Во время сверки на местах, комиссиями выявлено, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале этого года, не соответствуют действительности.

При этом установлено предоставление в отчетах фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы опять были потрачены выделенные средства", - сообщили в разведке.



Теги: Донбасс, фото, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, окопы, Минобороны, фейк
 
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