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Увеличилось число тентованных грузовиков с неизвестными грузами выезжающих через «Гуково» и «Донецк»
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты с временно оккупированных территорий Донбасса через КПП «Гуково» и «Донецк» вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 9 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В течение отчетного периода наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдали небольшое увеличение общего количества грузовых автомобилей, пересекающих границу в обоих направлениях и на обоих КПП. По сравнению с предыдущей неделей общее количество грузовых автомобилей увеличилось с 854 до 874 (300 на ПП Гуково и 574 на ПП Донецк); 469 из этих грузовиков въехали в РФ, а 405 — в Украину.
Наблюдатели СММ ОБСЕ также продолжали наблюдать за автоцистернами, пересекающими границу в обоих направлениях. В течение отчетной недели количество автоцистерн увеличилось до 53 (по сравнению с 47 в предыдущем отчетном периоде). Эти грузовики были замечены при пересечении границы на обоих КПП. На грузовиках на цистернах были написаны слова «Пропан» и «Огнеопасно» на русском или украинском языках. Большинство автоцистерн имели знаки опасности, указывающие на то, что они перевозили пропан или смесь пропана и бутана».
Теги: Россия, Донбасс, граница, транспорт, цистерна, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, КПП, грузы
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