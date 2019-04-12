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В Горловке массово сокращают медработников
Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» наметили массовое сокращение медицинских работников.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке, как и в других временно оккупированных населенных пунктах, наблюдается сильная нехватка медицинских работников. Люди не могут попасть к врачу по несколько дней, критически не хватает узких специалистов, нет возможности пройти необходимые обследования и сдать анализы.
Однако, не смотря на это, оккупационные «власти ДНР» наметили массовое сокращение медицинских работников. В городе хотят сократить 200 человек медработников, а «поликлиники» оптимизировать.
«ДФ: #Горловка По городу новая волна сокращений медперсонала. вначале года сократили пустующие ставки. соответственно, все подработки- большая и жирная дуля. Сейчас перекраивают штатное. по городу сокращается 200 человек. поликлиники " оптимизируют"»,
«По типу два в одном. т. е. два района мостят в одну. бо врачей мало, а кабинетов многа. Кррасота жиж!»
Теги: Донбасс, Горловка, врачи, поликлиника, сокращение, оккупация, ДНР
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