В Славянске простились с пиротехником Олегом Бойцовым: он отдал жизнь, освобождая родную землю от снарядов боевиков. ВИДЕО

12.04.2019 07:30

Украина занимает печальное первенство по загрязненности территорий взрывоопасными предметами, которые оставила в донецкой земле необъявленная война с российской гибридной армией. Иногда уничтожение таких скрытых угроз оканчивается трагически. В Донецкой области попрощались с пиротехником Олегом Бойцовым, отдавшим собственную жизнь ради того, что бы долгожданный мир вернулся на Донбасс, а земли где хозяйничали террористы перестали нести угрозу для мирных жителей.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Олег погиб во время проведения пиротехнических работ по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донец-Донбасс (серая зона). В последний путь его провожали сотни жителей Славянска.

Спасатели во всей Донецкой области выстроились на плацу своих частей вместе с машинами, и почтили погибшего товарища минутой молчания, флаги приспущены во всей области.

Товарищи навсегда запомнили старшину службы гражданской защиты Олега Бойцова из Славянска , как отзывчивого доброго человека, готового поддержать и прийти на помощь, ответственного сотрудника и высококлассного специалиста. На его счету -десятки спасенных человеческих жизней и сотни отвоеванных у огненной стихии домов. Еще одну молодую жизнь забрала необъявленная война на Донбассе.