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Вчера в Горловке во время вечернего обстрела снарядом поврежден жилой дом
12.04.2019 08:29
Вчера вечером под обстрел попал поселок Гольмовский, расположенный на северной окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области, в результате чего поврежден жилой дом.
Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.com.
Так, «мэр» отметил:
«Вечером зафиксирован прилет во двор по адресу Сродникова, 71 в поселке Гольмовский. В результате обстрела поврежден дом».
О жертвах информации не поступало.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, дом, жертвы, снаряд, обстрел, повреждения
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