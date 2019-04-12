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Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия
Сейчас Донецкий международный аэропорт им. С. Прокофьева (ДАП) ассоциируется у множества украинцев с 242-дневной обороной, с киборгами и еще с руинами, оставшимися после сражений, и после того ада, который в Донецке устроили российские террористы.
Но блогер с ником БыльБылева напомнила, каким был аэропорт в мирное время. Просторные современно оформленные залы для улетавших и прилетавших пассажиров в Донецке. И пассажиров хватало. Услугами ДАПа пользовались не только дончане и жители области, но и жители Луганской области, передает "Диалог.UA".
Аэропорт, реконструированный к Евро-2012, был одной из главных составляющих благоприятного инвестиционного климата в Донецке. На него возлагались надежды как на очень существенный фактор, который будет способствовать улучшению репутации Донецка. Кстати, именно из-за возможности качественно организовать логистику Донецк после реконструкции аэропорта выбирали местом проведения разного рода престижных мероприятий в разных сферах – культура, спорт, бизнес-встречи…
Но все надежды перечеркнул 2014-й год. ДАП остался красивым и привлекательным только на архивных фото вроде тех, которые опубликовал блогер. Сейчас аэропорт выглядит… Впрочем, нет уже аэропорта. А есть только то, что оставил от него "русский мир", который превращает в руины все, к чему прикасается, оторому неведомы нравственность и сострадание, который не имеет ничего общего с прогрессом и развитием, который умеет нести только боль, смерть и разрушение.
И ДАП – это одновременно и памятник стойкости украинских Героев, и напоминание о том, что произойдет, если позвать "русский мир" - бессмысленный и беспощадный. "Нормально выглядел, дети летали из него в Болгарию в 2013-м, ничто не предвещало лютого пиз**ца", " Остался только в памяти ...", "Афигенно выглядел", "А потом пришел сруский мир!" - пишут в комментариях.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, руины, разрушения, Донецкий аэропорт, террористы, киборги
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