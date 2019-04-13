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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» запрещают медикам в Старомихайловки говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ

13.04.2019 08:52
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Боевики «ДНР» запрещают медикам в Старомихайловки говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области запрещают медицинским работникам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«10 апреля, когда наблюдатели уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения, медработники больницы в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) вновь отказались предоставить команде Миссии информацию и разрешить поговорить с пациентом, ссылаясь на необходимость получения письменного разрешения от лиц, осуществляющих фактический контроль».



Теги: Донбасс, запрет, общение, ОБСЕ, ДНР, боевики, медики
 
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