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Донбасс превращают в большое минное поле
Представители СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе наличие мин в Трехизбенке (Луганская обл.) и неразорвавшихся боеприпасов недалеко от Дебальцево и Донецкой фильтровальной станции (Донетчина).
10 апреля члены патруля Миссии вновь видели 10 противотанковых мин (TM-62) на автодороге 1315 приблизительно в 50 м к северо-западу от разрушенного моста в н. п. Трехизбенка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-западу от Луганска).
В тот же день БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 неразорвавшихся боеприпаса (по оценке, ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО; вероятно БМ-21 «Град», 122 мм)) и несколько других предметов, оцененных как остатки ракет БМ-21, лежавших на земле по обе стороны от автодороги М03 на северо-западной окраине н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка). По оценке команды Миссии, неразорвавшиеся боеприпасы находятся там некоторое время.
11 апреля наблюдатели вновь видели 3 неразорвавшихся боеприпаса, оцененных как ракеты РСЗО (по всей видимости, БМ-21), застрявшие в дорогах недалеко от ДФС. Две ракеты застряли в автодороге H20 приблизительно в 160–230 м к юго-западу от ДФС, а еще одна ракета застряла в автодороге M04 приблизительно в 900 м к юго-юго-востоку от ДФС. Приблизительно в 70 м к северо-востоку от места, где были зафиксированы указанные выше неразорвавшиеся боеприпасы, наблюдатели видели неразорвавшийся противотанковый кумулятивный снаряд, застрявший в песчаной поверхности между полосами автодороги М04.
Впервые команда СММ увидела семь квадратных знаков красного цвета с надписями «МИНЫ» на русском языке (по оценке, это были предупреждающие знаки о минной опасности). Один знак находился вблизи блокпоста вооруженных формирований на северной окраине н. п. Красный Лиман (неподконтрольный правительству, 30 км к северо-западу от Луганска), а остальные шесть знаков — по обе стороны от автодороги Т1315 неподалеку от блокпоста вооруженных формирований на юго-восточной окраине н. п. Пришиб (неподконтрольный правительству, 34 км к северо-западу от Луганска).
Недалеко от н. п. Волноваха (подконтрольный правительству, 53 км к югу от Донецка) наблюдатели видели, как 4 члена международной организации по разминированию проводили работы по разминированию и извлечению неразорвавшихся боеприпасов вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины.
По данным Минобороны Украины, озвученным 4 апреля, с начала боевых действий (с 2014 года) на Донбассе в результате подрыва на взрывоопасных предметах погибли 269 человек, в том числе 27 детей.
По данным СММ, за этот год инциденты, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также нарушением режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже забрали жизни 20 мирных жителей.
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, боеприпасы, гибель, ОБСЕ, беспилотник, мины, Минобороны
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