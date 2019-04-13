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Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
13.04.2019 07:30
В Донецке, оккупированном гибридной армией РФ, вчера 12 апреля прогремел мощный взрыв. Уже появились первые кадры.
Об очередном взрыве в Донецке рассказал в Twitter местный житель под ником "Павел Донецкий", передает "Диалог.UA" .
Чудовищный взрыв всколыхнул Донецк вечером в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, ЧП произошло в микрорайоне Боссе около Юзовского металлургического завода. "На Боссе "ядерный гриб"… Давно такого не видел", - пишет "Павел Донецкий".
Он поделился фото "ядерного гриба", вздымающегося над местом происшествия. Судя по всему, взрыв был очень мощным. А тем временем оккупационные власти Донецка хранят загадочное молчание.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, армия, фото, ЧП, оккупация, соцсети, РФ
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