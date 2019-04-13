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Архив - Донецкая область

Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве

13.04.2019 21:32
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Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве

В зоне боевых действий на Донбассе правоохранители задокументировали факт систематического вымогательства со стороны командира сводного батальона охраны 101-й бригады.

 Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным следствия, майор Ч. «получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования по надуманным фактам нарушения воинской дисциплины, непривлечение к административной ответственности».

Во время обысков в кабинете подозреваемого 12 апреля изъято 4 тысячи гривен, которые ему передал один из военных в качестве взятки, заявили в штабе.

По результатам розыскных действий будет решен вопрос о сообщении майору о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.



Теги: Донбасс, взятка, вымогательство, охрана , батальон, комбат, ООС
 
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