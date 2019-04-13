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Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"

13.04.2019 08:29
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Мрачные фото из Донецка показали итог предательства Украины: "Был город Лиги чемпионов, а теперь одна разруха"

В кадр попал Киевский проспект Донецка. Ему в разгар оккупации Донбасса досталось больше всего. Сейчас здесь до сих пор руины. Но в уцелевших домах поныне живут люди.

Жители Донецка мрачные фото разрухи Киевского проспекта показали в соцсети. Некоторые разрушенные дома жители после бомбежек террористов "подлатали". Хотя есть и те здания, которые ремонтировать "власть" "ДНР" так и не собирается, передает "Диалог.UA".

"Киевский проспект (въезд в город со стороны ДАП). Очень сильно ему досталось. Но в домах продолжают жить люди", - говорится в подписи к кадрам. Жители Донецка констатировали, что некогда цветущий и один из обеспеченных регионов Украины сейчас превратился в зону отчуждения. "Был город Лиги чемпионов и евро чемпионатов, а теперь город постсоветских митингов и парадов военной техники… Да уж, жаль Донецк…" "Теперь - все. Разруха надолго", - пишут в комментариях к фото.



Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, фото, руины, оккупация, ДНР, соцсети
 
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