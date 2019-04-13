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На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы
Жители неподконтрольных территорий могут купить место в начале очереди на блокпосту так называемой «ДНР».
Этой информацией очевидцы делятся в соцсетях, передает donpress.com.
В частности сообщается, что такая услуга существует на блокпосту членов НВФ в неподконтрольной Горловке. Одна из местных жительниц рассказала:
«Когда подъедете к концу очереди утром, у вас там будет оооооогромная масса предложений стать поближе к началу, естественно, не бесплатно».
По словам очевидцев сумма может колебаться от 400 до 1000 гривен в зависимости от «множества факторов».
«Цена может колебаться в зависимости от множества факторов. Вообще-то бывали дни, когда начиналась от 400 грн. Но это редко. В основном от 600. И да, бывало и по 1000», — пишут люди.
Одна из женщин выразила надежду, что смягчающим обстоятельством для определения цены может послужить наличие ребенка. По этому поводу ей сообщили, что «ребенок не показатель для этих товарищей».
При этом уточняется, что услуга действительна только для пешей очереди, на автомобильную очередь — не распространяется.
Теги: Донбасс, цена, Горловка, очередь, услуги, автомобиль, блокпост, ДНР, НВФ
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