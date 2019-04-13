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Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля
13.04.2019 13:51
На Донбассе, 11 апреля, вследствие вражеского обстрела вблизи Гранитного погиб украинский военный Владимир Лысаковский.
Об этом в Facebook сообщает Командование морской пехоты ВМС ВСУ, передает donpress.com.
Владимир получил тяжелые ранения и был сразу госпитализирован. Однако медикам не удалось спасти военного, его ранение было несовместимо с жизнью.
«До последнего вздоха Владимир оставался верен украинскому народу, своим боевым собратьям, клятве морского пехотинца — быть отважным воином, преданным защитником, истинным побратимом», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, госпитализация, гибель, ВМС, обстрел, морская пехота, ранения, ВСУ
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