РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"

13.04.2019 12:09

Гибридная армия Российской Федерации продолжает разжигать обстановку на Донбассе, но ни один обстрел противника не остается без адекватного ответа ВСУ.

За прошедшие сутки, 12 апреля, вооруженные формирования "Л/ДНР" 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что террористы потратили 64 мины калибра 120 и 82 мм. В частности, оккупанты РФ обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, в ходе вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще двое ранены. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, трое – ранены. "Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника", - говорится в сообщении штаба ООС.