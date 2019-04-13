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РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"

13.04.2019 12:09
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РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"

Гибридная армия Российской Федерации продолжает разжигать обстановку на Донбассе, но ни один обстрел противника не остается без адекватного ответа ВСУ.

За прошедшие сутки, 12 апреля, вооруженные формирования "Л/ДНР" 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что террористы потратили 64 мины калибра 120 и 82 мм. В частности, оккупанты РФ обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, в ходе вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще двое ранены. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, трое – ранены. "Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника", - говорится в сообщении штаба ООС.



Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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